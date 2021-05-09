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Giriş Tarihi: 9.5.2021 11:16

Tırda uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tırda uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

’da polis ekipleri tarafından bir tırda yapılan aramada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu sevkiyatı bilgisini ulaştı ve harekete geçti. Ekipler plakasını belirlediği tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Batı gişelerinde durdurdu. Tırda narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı.

Aramada çantada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin bulundu. Ekipler, sürücü Bayram O. (34) ve yanındaki Hasan K.'yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

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Tırda uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi tutuklandı
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