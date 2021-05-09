Tırda uyuşturucu ele geçirildi 2 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir tırla kente uyuşturucu sevkiyatı bilgisini ulaştı ve harekete geçti. Ekipler plakasını belirlediği tırı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana Batı gişelerinde durdurdu. Tırda narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı.

Aramada çantada 4 kilo 100 gram kokain ve 1 kilo 850 gram baz morfin bulundu. Ekipler, sürücü Bayram O. (34) ve yanındaki Hasan K.'yi (27) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.