Ünlü cerrah haberleri kaldırtamadı!

Ünlü estetik cerrah Berker Büyükgüral, eski eşi kadın hastalıkları uzmanı Dr. Seda Fazıl'ın nafaka davasının ardından çıkan haberlerin engellenmesini talep etti. Ancak mahkeme talebi reddetti.

Fazıl ve Büyükgüral 2016 yılında boşanmış, boşanmanın ardından çocuklarının velayeti de anneye verilmişti. Mahkeme çocuk için ödenecek nafakayı 2 bin lira olarak tayin etmiş, zaman içerisinde bu rakam 6 bin liraya ulaşmıştı. Geçtiğimiz haftalarda 8 yaşındaki çocuklarının velayetini alan Fazıl, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek İstanbul Aile Mahkemesi'ne yeniden başvurdu. Nafakanın artırılmasını talep eden Fazıl, boşandığı ünlü estetik cerrah Berker Büyükgüral'ın sosyal medyada paylaştığı tatil fotoğraflarını 'Lüks bir yaşam sürdürdüğüne' gerekçe gösterdi. Fazıl, nafakanın 15 bin liraya yükseltilmesini talep etmişti.

'ÖZEL HAYATIM İHLAL EDİLİYOR'

Seda Fazıl'ın Aile Mahkemesi'ne yaptığı başvuru medyaya yansıyınca ünlü cerrah Büyükgüral, Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini, itibarının zedelendiğini ileri sürerek haberlerin erişime engellenmesini talep etti. Ünlü doktor hâkimliğe sunduğu dilekçede, özel hayatını kamu önünde yaşamaktan çekindiğini, bunun için gerekli önlemleri aldığını, bu doğrultuda hayatını devam ettirdiğini anlattı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE TAKILDI

Berker Büyükgüral kendisinin ve aile hayatının ifşa edildiğini bu nedenle psikolojik olarak zor günler geçirdiğini ileri sürerek haberlerin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme ünlü doktorun talebi sonrası erişim engeli talebini reddetti. Mahkeme haberin kamu özgürlüğü kapsamına kaldığını, habere konu doktor ve eşinin kişilik haklarının zedelenmediği ve ihlal edilmediği belirtildi.