Üsküdar'da Anneler Günü'nde mor salkım şöleni

Üsküdar Belediyesi, pandemide evlerinden çıkamayan ya da bir yakınının yolunu gözleyen dünyanın en kutsal varlıkları olan anneleri bu sene de unutmadı. İstanbul'un ve Üsküdar'ın simgelerinden olan mor salkım fidanlarımızı pandemi dolayısıyla yanlarında olamadığımız annelerimize hediye etmek için yola çıkarttık. Belediye görevlileri Anneler Günü'nde kapı kapı dolaşarak, balkonlarında bahçelerinde ekip büyütsünler diye 10 bin kadar baharın simgesi mor salkım fidelerini annelerimizin evlerine kadar götürdü.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurduğu etkinliğe Üsküdarlı Anneler yoğun ilgi gösterdi. Türkmen'in de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Mor salkım fideler ile karşılaşan Annelerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Türkmen, "Anneler Günü'nü özel bir etkinlikle kutlamak istiyoruz. Bu yıl pandemi sürecini de dikkate alarak, evden çıkamayan annelerimize bir nebze olsun sıkıntılarını, streslerini gidermek için Üsküdar'a has Üsküdar'ın özel fidesi olan mor salkım fidesini kapı kapı dolaşarak annelerimize hediye ediyoruz. Mor salkım neşe demek, mutluluk demek, huzur demek, sevgi demek Üsküdar'ımızın bu güzel fidesini Üsküdarlı annelerimize hediye edeceğiz." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulunduklarını aktaran Türkmen, "9 Mayıs'ta annesine mor salkımı hediye etmek isteyen vatandaşlarımıza bizlere sadece adreslerini bildirmelerini istedik. Bugün itibariyle 10 binin üzerinde annemize, belediyedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte kapı kapı dolaşarak, bu güzel mor salkımları hediye edeceğiz." dedi.