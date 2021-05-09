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Giriş Tarihi: 9.5.2021 13:02

Vali Yerlikaya'dan 'Muhtar Anne'ye ziyaret

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vali Yerlikaya'dan 'Muhtar Anne'ye ziyaret

Valisi , Anneler Günü'nde 'de 17 yıldır muhtarlık yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte Anneler Günü'nde Şile Avcı Koru Köyünün 17 yıldır muhtarlığını yapan Şafak Karakeskin'i ziyaret etti.

Ziyaret sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Gönüllere sevgi eken özel bir günde, eşimle birlikte Şile ilçemizin yemyeşil köyü Avcı Koru'nun 17 yıldır hem muhtarı hem annesi olan Şafak Karakeskin'in Anneler Günü'nü kutladık." notunu ekledi.

Ziyaret sırasında Yerlikaya, "İstanbul'da 141 hanım muhtarımız var. 962 muhtarın 141'i bayan. Bunların içerisinde en kıdemlisi Şafak annemiz. Anneler Günü münasebetiyle ziyaret ettik. Dualarını aldık." dedi.

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Vali Yerlikaya'dan 'Muhtar Anne'ye ziyaret
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