Yürüyemez denilen Sevgi ayaklandı

Doğuştan Miyopati rahatsızlığı bulunan ve ilkokul yıllarında ise omur eğriliği hastalığı başlayan 17 yaşındaki Sevgi Bayat, 4 aydır Bursa Büyükşehir Belediyesi Evde Hasta Bakım Hizmetleri'nden aldığı fizik tedavi hizmeti sayesinde evin içinde bastonla da olsa yürümeye başladı. Bugüne kadar olduğu ameliyatlar ve gördüğü tedavilere rağmen doktorların 'yürüyemez' dediği genç kız, yeni bir hayata adım attı.

HÜZÜN MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi, Sevgi Bayat'ın hüzün gözyaşlarını mutluluk gözyaşlarına çevirdi. Yaklaşık 4 aydır Fizyoterapist Mehmet Yakup Sürer ve Fizik Tedavi Uzmanı Erol Ünal tarafından özenle takibi yapılan Sevgi Bayat, hayata karşı olan umudunu yitirmeden mücadeleye devam etti. Fizyoterapist Sürer eşliğinde evinde egzersizler yaptırılan Sevgi, artık evin içinde bastonla da olsa yürümeye başladı.