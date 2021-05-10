11. kattan düşen asansörden 4 yaşındaki oğluyla sağ kurtuldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 18 Nisan günü Mezopotamya Bulvarı üzerinde yer alan lüks bir sitenin 11'inci katından düşen asansöründen 4 yaşındaki oğlu Talha ile birlikte sağ kurtulan 29 yaşındaki Muhammet Erdoğan, SABAH'a konuştu.

Tedavisinin ardından taburcu olan kahraman baba, yaşadıkları dehşet anlarını anlattı.

'Allah bana ve oğluma yeni bir hayat daha bahşetti' diyen Erdoğan şöyle söyledi:

"Talha'yı aşağı siteye top oynaması için indirmiştim. Bir süre oynadıktan sonra oğlumu eve çıkarmak için asansöre bindik. Asansör birinci katta geldiğinde büyük bir gürültü ile sallana sallana yukarı çıkıyordu. Oğlum korkmaya başladı. Ben deprem oluyor sandım. Sallantı ve gürültü şiddetini arttırdı. Oğlum Talha bağırmaya başladı. Alarm tuşuna bastım. 11'inci kata geldiğimizde asansör durmadı düşmeye başladı. O an sadece aklıma Talha geldi. Onu korumam gerekiyordu. Kendini koruyacak yaşta olmadığı için Talha'yı koltuğumun altına alarak, başını korumaya çalıştım. Sonra şiddetli bir ses geldi. Büyük bir gürültü ile yere çakıldık. Gözlerimi açtım, her yer toz ve duman içindeydi. Talha oğlum sağdı yüzü kan içindeydi. Sağ olduğu için Allah'a şükrettim. Hayatta olması bana güç verdi. Baba diye ağlıyordu. Belime aldığım darbe nedeniyle şiddetli ağrıdığı için oğluma uzanamadım. Onu kucağıma alamadım. Sesler duymaya başladım, bizi kurtarmaya çalışıyordular. Bir süre sonra bizi bulunduğumuz yerden çıkardılar. Allah bana ve oğluma yeni bir hayat bahşetti."

"2 MİLİM İLE FELÇ OLMAKTAN KURTULDUM"

Yaklaşık 2 milim ile felç olmaktan kurtulduğunu belirten Muhammet Erdoğan, "Şiddetli yere çarpma nedeniyle belim ağır bir darbe aldı. Belime 3 tane platin takıldı. 2 milim ile felç olmaktan kurtuldum. Bu olayın takipçisiyiz sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Oğlum ve ben ölebilirdik. Başkalarında böyle bir olay ile karşılaşmaması için sorumluların hak ettiği cezayı almasını adaletten talep ediyoruz." dedi.

AYNI SİTEDE İKİNCİ ASANSÖR OLAYI

Öte yandan, yaşanan bu olaydan sonra sitenin bazı asansörleri kapatılırken, ikinci bir asansör olayı daha yaşandı. 8 bloktan oluşan siteye ait başka bir blokta boş olan asansör yere çakıldı. Asansörün boş olması olası bir ölüm ya da yaralanmanın önüne geçerken, sitenin tüm asansörleri büyük risk oluşturması nedeniyle ilgililer tarafından kapatıldı. Öte yandan, asansör olayına ilişkin başlatılan inceleme devam ederken, uzman ekipler tarafından rapor hazırlanacağı belirtildi.