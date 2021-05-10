15 Temmuz şehidinin annesi unutulmadı

Marmaris'te, FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında hainlerle yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi Bahar Eker, evinde ziyaret edildi.

Marmaris'te 15 Temmuz Darbe Girişiminde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaldığı otelde, suikast girişiminde olan timle yaşanan çatışma sonrası şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in annesi, ilçe protokolü tarafından ziyaret edildi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı. Bnb Murat Çam, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız, Şehit Nedip Cengiz Eker'in annesi Bahar Eker',i Anneler Günü dolayısıyla evinde ziyaret ettiler.

Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Kaymakamı Aksoy, Anneler Gününde evlatlarını kucaklayamamanın hüznünü yaşayan, yüreği yaralı tüm şehit annelerine minnet ve şükranlarını sundu. Kahraman şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit annelerine ve diğer yakınlarına sahip çıkmanın, destek olmanın, acılarını paylaşmanın hepimizin boynunun borcu olduğunu ifade ederek, şehit annesi Bahar EKER nezdinde tüm şehit annelerinin Anneler Gününü kutladı.