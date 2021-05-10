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Giriş Tarihi: 11.5.2021 00:50

16 yıl ile hapisle aranıyordu! Darıca’da yakalandı

ABBAS ÇAKAR
16 yıl ile hapisle aranıyordu! Darıca’da yakalandı

İşlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan, hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası ile aranan C.Ç(48) , Polisi tarafından Darıca İlçesinde yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve devam eden yargılama sonucu 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan C.Ç(48), bu cezasının bir üst mahkeme tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahısın Kocaeli Darıca İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyon ile aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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16 yıl ile hapisle aranıyordu! Darıca’da yakalandı
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