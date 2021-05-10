16 yıl ile hapisle aranıyordu! Darıca’da yakalandı

Daha önceden işlemiş olduğu dolandırıcılık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen ve devam eden yargılama sonucu 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan C.Ç(48), bu cezasının bir üst mahkeme tarafından onanınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahısın Kocaeli Darıca İlçesinde olduğunu tespit eden Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, önceki gün düzenledikleri operasyon ile aranan hükümlüyü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan hükümlü sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.