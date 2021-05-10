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Giriş Tarihi: 10.5.2021 22:19 Son Güncelleme: 10.5.2021 22:23

3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü

3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü

’nın açıkladığı haftalık risk haritasında; , ve ’da vaka oranlarının düştüğü görüldü. (HES) uygulamasında tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü

Sağlık Bakanlığı'nca 1-7 Mayıs haftasına ilişkin koronavirüs risk haritası açıklandı.



Eskişehir'de vaka oranı, 100 bin kişide 348,10'dan 102,27 düşüşle 245,83'e geriledi.



Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka oranı 330,51'den 71,27 düşüşle 259,24'e indi.



Kütahya'da da vaka oranı 330,51'den 57,05 düşüşle 273,46 seviyesine geriledi.



Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'daki vaka oranları, güncellenen HES uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı.



Tamamı kırmızı olan kentlerde bölgeler, yeşile döndü.

SON DAKİKA: 1-7 Mayıs illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayıları açıklandı! İşte İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum...

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3 ilde vakalar düştü! Harita kırmızıdan yeşile döndü
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