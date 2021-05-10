Akraba kavgasında 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iddiaya göre akraba olan iki aile arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Orhan D. (25), Hasan D. (50), Erkan D. (25), Salih D. (30), Nahit D. (49), Salih D. (42), Metin D. (42) ve Mehmet D. (36) adlı yaralıların bir kısmı daha sonra Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.