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Giriş Tarihi: 10.5.2021 10:56

Akraba kavgasında 8 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Akraba kavgasında 8 kişi yaralandı

'nın ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı sopalı taşlı kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iddiaya göre akraba olan iki aile arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaralıları Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan Orhan D. (25), Hasan D. (50), Erkan D. (25), Salih D. (30), Nahit D. (49), Salih D. (42), Metin D. (42) ve Mehmet D. (36) adlı yaralıların bir kısmı daha sonra Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Akraba kavgasında 8 kişi yaralandı
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