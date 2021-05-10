Ankaralılar 30 Ağustos’ta Millet Bahçesi’ne kavuşacak

PROJENİN YÜZDE 86'SI TAMAMLANDI

Projenin önemine değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bu proje ile birlikte Ankara'mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız. Ankara'mız bu alanda nefes alacak.