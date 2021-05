‘Annecığim biz geldik’

Adana'da yaşayan Yaren (18), Yiğit Can (14) ve Alp Can (13), kardeşler, lösemiye yakalanan anneleri Fatma Can'ı (39), geçen 24 Nisan'da kaybetti. Üç kardeşin ilk kez annesiz geçirecekleri Anneler Günü de tam kapanmaya denk geldi. Adana polisi 3 kardeş ile babaları Mükremin Can'ı alarak mezarlığa götürdü. Annelerinin mezarına çiçekler koyan üç kardeş daha sonra dua etti. Kardeşlerin "Anneciğim biz geldik. Anneler Günün kutlu olsun" sözleri duygu dolu anlar yaşattı. Kardeşlerden, üniversite öğrencisi Yaren Can, "Onu çok özlüyoruz. Annemsiz ilk Anneler Günü. Ziyaret edemeyeceğimizden dolayı çok üzgündük" dedi.