Anneler Günü’nde anne katili oldu

Niğde'de 17 yaşındaki genç, Anneler Günü'nde tartıştığı annesini av tüfeğiyle öldürdü. Kiledere beldesinde yaşayan Emel Demirtaş (32) ile 17 yaşındaki oğlu A.D. arasında, dün hehüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, evdeki ruhsatsız av tüfeğini alan A. D. annesine ateş ederek kaçtı. Olayı gören komşularının ihbarıyla eve gelen jandarma ekipleri, Emel Demirtaş'ın öldüğünü belirledi. Anneler Günü'nde evlat kurbanı olan Emel Demirtaş, Kiledere Belde Mezarlığı'nda toprağa verilirken, A.D. tutuklandı.