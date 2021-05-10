Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Anneler gününde elimi öperlerdi şimdi ikisi de toprağın altında
Giriş Tarihi: 10.5.2021

Anneler gününde elimi öperlerdi şimdi ikisi de toprağın altında

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Anneler gününde elimi öperlerdi şimdi ikisi de toprağın altında
Antalya'nın aksu ilçesinde çiftçilik yapan Ali ve Şerife Yılmaz çiftinin büyük oğulları Ahmet, 10 yıl önce henüz 28 yaşındayken kavşakta motosikletine çarpan TIR'ın altında kalarak öldü. Diğer oğulları evli ve 2 çocuk babası 33 yaşındaki İsmail ise geçen yıl 17 Ağustos'ta, kendisiyle aynı ismi taşıyan amcası İsmail Yılmaz tarafından öldürüldü. Evlatlarını hayatlarının baharında toprağa veren Yılmaz ailesi evlerine 400 metre uzaklıktaki mezarlığın yanından geçemiyor. Mezarlığa yaklaştıkları anda bayılan anne Yılmaz, iki oğlunun birlikte çektirdiği fotoğrafa bakarak "Her anneler gününde ikisi de elimi öpüp, 'Sen dünyanın en cefakar annesisin' derlerdi. Şimdi ikisi de topragın altında. Her gün, her saniye canım yanıyor. Ana yüreğim ölene kadar bu acıyı yaşayacak" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Anneler gününde elimi öperlerdi şimdi ikisi de toprağın altında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA