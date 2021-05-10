Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da komşu kavgası! Gözünü kırpmadan sıktı!
Giriş Tarihi: 10.5.2021 13:52 Son Güncelleme: 10.5.2021 13:54

'da komşu kavgası! Gözünü kırpmadan sıktı!

DHA
Antalya'da komşu kavgası! Gözünü kırpmadan sıktı!

'da korkunç bir olay yaşandı. Dursun B. (74), komşusunun misafirliğe gelen kardeşi Sinan Genç'i (50) tartışma sırasında tüfekle göğsünden vurarak, ağır yaraladı. Mahallelinin daha önce olay çıkardığı için birkaç kez şikayetçi olduğu Dursun B., gözaltına alındı.

Korkunç olay, saat 11.00 sıralarında, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Sardunya Sokak'ta meydana geldi. Müstakil evinde yalnız yaşayan Dursun B., misafirliğe gelen komşusunun kardeşi Sinan Genç ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Bu sırada evine giden Dursun B., aldığı tüfekle geri dönüp, çevreye rastgele ateş etmeye başladı. Sinan Genç'i de tüfekle kovalayan Dursun B., göğsüne tek el ateş etti. Dursun B., mahallelinin sopalı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da komşu kavgası! Gözünü kırpmadan sıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA