Antalya'da komşu kavgası! Gözünü kırpmadan sıktı!

Haber verilmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, Dursun B.yi gözaltına aldı. Ağır yaralanan Genç'e ilk müdahaleyi ise mahalleli yaptı. Genç, daha sonra sağlık ekibince ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Genç'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Mahallelinin, sık sık olay çıkardığı gerekçesiyle Dursun B.'den daha önce birkaç kez şikayetçi oldukları, Dursun B.'nin de yıllar önce oğlunun intihar etmesinin ardından psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.