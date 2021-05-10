Ardahan ‘a kar yağdı

Kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, çayır ve ovalarda ise adeta beyaz bir oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla yataklarında kalkan Ardahanlılar yağan karı görünce şaşkınlığını gizleyemediler. Vatandaşlar oluşan kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla fotoğraf çektirdiler.

Sabah erken saatlerde pencereyi açtığında bembeyaz bir örtüyle karşılaştığında çok şaşırdığını belirten Yılmaz Şit," Her sene Mayıs ayında kar yağar ama bu sene ki çok farklı. Sabah perdeyi araladığımda çok güzel kartpostallık görüntülerle karşılaştım. Güneş çok güzel açmıştı yerde ki karın üstüne. Hemen cep telefonuyla fotoğraf ve görüntü aldım. "