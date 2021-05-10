Sosyal medya fenomeni Ares davasında flaş gelişme! Baba ve oğlunun cezası belli oldu





Kararın ardından anne Sultan Kızılay ile baba Yaşar Özdemir adaletin yerini bulduğunu söyledi. Bu kararla oğlunu temize çıktığını da belirten baba Özdemir, "Söyledikleri gibi taciz iddiası boşa çıktı. Verilen ceza anne Sultan Kızıllay'a en güzel anneler günü hediyesi oldu" diye konuştu.