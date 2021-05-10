Artık dilediğince gezebilecek

Konya Seydişehir'de yaşayan ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki bedensel engelli Muhammet Yalman, akülü arabası olmadığı ve evlerinin önündeki yolunda bozuk olması nedeniyle dışarı çıkıp arkadaşları ile oynayamıyordu. Durumu öğrenince devreye giren Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, yollara parke döşetti, bir iş insanı ile de görüşerek küçük Muhammet'e akülü araba alınmasını sağladı. Çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammet, "Artık dilediğimce gezip arkadaşlarımla oynayabileceğim" dedi. Muhammet'i evinde ziyaret ederek sohbet eden Başkan Tutal, "Okumayı çok seviyor ve Muhammet'in okuması için, daha iyi eğitim alabilmesi için elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.