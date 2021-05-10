Asansör katliamı! Patron zıpla deyince halat koptu

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir fırında çalışan işçiler yük asansöründe mahsur kaldı. İşletme sahibi mahsur kalan çalışanlarına zıpla diyince asansörün halatı koptu ve yere çakıldı. Olay geçtiğimiz Aralık ayında Başakşehir'de bulunan bir ekmek fırınında meydana geldi. Fırında çalışan Umar S., ve Muhammed K., işletmede bulunan yük asansörüyle alt kata inmek istediler.

ASANSÖRÜN İÇERİSİNDE ZIPLAMALARINI İSTEDİ

Genç çalışanlar asansöre bindiklerinde kabin hareket etmedi. Bunun üzerine durum işletme sahibi Yusuf D.'ye haber verildi. İşletmeci asansör arızasınI bakım ustasına haber verdi ancak usta, şehir dışında olduğu için arızanın tamirini daha sonraki günlerde yapacağını iletti. Yusuf D., daha öncede asansörde bu şekilde sorun olduğu zaman zıpladıklarında kendisine geldiği için çalışanlarına kabin içerisinde zıplamalarını söyledi.

KABİN YERE ÇAKILDI 1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patronlarının sözünü dinleyen iki çalışan kabin içerisinde zıplayınca asansörün halatı koparak kabin yaklaşık 3 metreden yere çakıldı. Kabinin düşmesinin ardından işletme sahibi 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kazada düşen iki çalışandan Muhammed K.'nın hayatını kaybettiğini, Umar S.'nin ise ağır yaralandığını belirledi. Genç adam hastanede tedavi altına alınırken işletme sahibi Yusuf D., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

HALATLARI KOPUK ŞEKİLDE ÇALIŞTIRMIŞLAR

Karakolda ifadesi alınan Yusuf D., işletmede bulunan yük asansörünün sık sık bu hatalardan dolayı çıkış kapısında tam olarak durmadığını bu nedenle zıpladıklarına kendisine geldiğini söyledi. İş yerinde bulunan iki adet yük asansöründe yapılan incelemede yere çakılan asansörün iki halatınında kopuk olduğu belirlendi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KİŞİLİK BİLİRKİŞİ HEYETİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında asansörün incelenmesi için iş güvenliği uzmanı ve makine mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet iş yerinde yaptığı inceleme sonunda hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Raporda asansörlerin kontrol düğmelerinin kabin içinde olmadığı, tasarlanan asansörün insan taşımak için uygun olmadığı ve kabinlerin arızalı olduğu anlatıldı.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan raporda kusurlu olduğu belirlenen işletme sahibi Yusuf D., hakkında 'Taksirle Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor.