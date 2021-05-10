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Giriş Tarihi: 11.5.2021 04:58

’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Avcılar’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

’da D-100 Karayolu üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletin, seyir halindeki bir kamyonete arkadan çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Dostan Rustamov'un kullandığı 34 MZ 0604 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 43 AAE 942 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Doston Rustamov ile arkadaşı yola savruldu.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doston Rustamov'un hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Rustamov'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Avcılar’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı
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