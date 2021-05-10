Avcılar’da motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, 01.00 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Dostan Rustamov'un kullandığı 34 MZ 0604 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan 43 AAE 942 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Doston Rustamov ile arkadaşı yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Doston Rustamov'un hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi öğrenilemeyen yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Rustamov'un cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.