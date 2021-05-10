Başarabilirsin Kemal

Bugün Engelliler Haftası'nın ilk günü... Kas erimesi (Becker Musküler Distrofi) hastalığına 12 yaşında yakalanan Kemal Yıldız (29) hayatları mücadeleyle geçen engellilere ilham veriyor. Yıldız, bugüne dek engeli olmasına rağmen 5 üniversite bitirdi. Halen iki üniversitede eğitimi sürüyor. "Hedefim her zaman bir adım öteye gitmek ve tüm engellilerin sesi olmak" diyen Yıldız, 7 üniversite bitirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi amaçlıyor.Yıldız, Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Yıldız, "Engelli olmak başarıya engel değil. Dünya vazgeçenleri değil azmedenleri hatırlar" diyor.Yıldız, yazdığı "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiyem" adlı şiirini geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hediye ettiğini söyledi. Engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek şunları belirtti: "Bizleri her gün hatırlasınlar, farkımızda olsunlar. Çünkü tohum toprağa emanettir, engelli bireyler de topluma emanettir."