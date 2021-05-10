Helal olsun Kemal! Engelleri aştı 7'nci üniversiteyi kazandı! Hedefi: Guinnes rekorlar kitabı...

12 yaşında halk arasında kas erimesi olarak bilinen Becker Musküler Distrofi (BMD) hastalığına yakalanan Kemal Yıldız, engeli olmasına rağmen 5 üniversite bitirdi. Halen iki üniversitede de eğitimine devam eden 29 yaşındaki Yıldız, hedefinin her zaman bir adım öteye gitmek ve tüm engellilerin sesi olmak olduğunu söyledi. 7 üniversite bitirip Guinnes rekorlar kitabına girmek için hedefine emin adımlarla ilerleyen Kemal, engeli bireylerin yaşadığı sorunları SABAH'a anlattı.
Engelliler Haftası, her yıl 10-16 Mayıs arasında Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanıyor. 12 yaşında yakalandığı kas erimesi hastalığına rağmen azmini ve umutlarını hiçbir zaman yitirmeyen Kemal Yıldız(29) zor dönemlerden geçti ancak, mücadele etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. İnternette araştırma yaparken, 2002 yılında İtalya'da engeli olmayan bir kişinin 8 lisans öğrenimini tamamlayarak Guinness Dünya Rekorlar kitabına ismini yazdırdığını gören Yıldız, kendisinin de tüm engelli kardeşlerine umut ve örnek olabilmek için Guinness'te yeni başlık açtırıp başvuru yaptı.
5 ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ
Engelli olarak 7 üniversite bitirip Guinnes rekorlar kitabına adını yazdırmayı amaçlayan Yıldız, Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yüksek lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi Sosyoloji ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Yüksek Lisans öğrenimine devam eden Yıldız, "engelli olmak başarıya engel değil. Dünya vazgeçenlerin değil azmedenleri hatırlar. Bütün engelli kardeşlerime tavsiyem, bir amaç uğruna yaşasınlar ve kendilerini her zaman geliştirsinler. O zaman inanın ki kendilerini daha mutlu hissedecekler" dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ ENGELLİLERİN YANINDA"
Yıldız, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Kimse Bölemez Seni Güzel Türkiye'm" isminde bir şiir yazdığını, bu şiiri 14 Ocak 2020'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zaman engelli bireylere karşı çok duyarlı olduğunu belirten Yıldız, engeli bireylere her zaman sahip çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
"ENGELLİ RAMPASINDAN 'DÜŞECEĞİM' KORKUSUYLA ÇIKAMIYORUM"
Ankara'ya yaşayan Kemal Yıldız, engelliler haftasında engelli bireylerin yaşadığı zorlukları da SABAH'a anlattı. Yıldız, "Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde oturuyorum. Yenimahalle'de evimin yanında bulunan parka gidemiyordum. Çünkü parkın girişinde engelli rampası yoktu. Engelli rampası yapılması için daha önce Yenimahalle Belediyesi'nden talepte bulundum. Engelli rampasını yaptılar ama eğimi yanlış yapıldığı için o rampadan tek başıma çıkamıyorum, birinin desteği olmadan düşeceğim korkusu yaşıyorum. Bu durumu defalarca Yenimahalle Belediyesi'ne bildirmeme rağmen engelli rampasının alanı kurtarmadığını, kaldırım olduğu için rampanın bu şekilde olması gerektiğini söylediler. Bende defalarca rampanın yaptıkları şekilde olmayacağını, belirli bir ölçüsü olduğunu söyledim fakat kimse ilgilenmedi" dedi.
"EGO OTOBÜSLERİNİN RAMPALARI SÜREKLİ ARIZA YAPIYOR"
Engeli olan bireylerin ulaşımda da sorunlar yaşadığına değinen Yıldız, "EGO otobüsleri eski olduğu için engelli rampaları sürekli arıza yapıyor ve birçok engelli mağdur oluyor. Bazı EGO otobüs şoförleri rampa bozulacak korkusuyla engeli olan bireylere otobüse binmemeleri için psikolojik baskı kuruyorlar, 'nereye gidiyorsun, bu saatte evden mi çıkılır, otur oturduğun yerde' gibi çirkin söylemlerde bulunuyorlar. Tek sorunumuz sadece bunlarda değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi her yıl kaldırım yeniliyor, ama engellilerin buralara rahat çıkmaları için bir rampa dahi yapmıyorlar. Biz engelliler yoldan geçen vatandaşlardan yardım istemeden kaldırıma çıkamıyoruz. Otobüs durakları kaldırımın üstüne yapılıyor ve tekerlekli sandalyede olan bir engellinin geçip geçemeyeceği hesaplanmıyor. Ya araya sıkışıyoruz, ya birilerinden yardım isteyip kaldırımdan tekrar inip yoldan devam ediyoruz" diye konuştu.
"BİZLERİ SADECE ENGELLİLER HAFTASINDA HATIRLAMASINLAR"
Ankara'da birçok üst geçit asansörünün de çalışmadığını söyleyen Yıldız, "Genellikle Kızılay ve Gimat bölgelerindeki asansörler çalışmıyor. Biz üst geçitlerde asansöre bineceğimiz zaman düğmeler basmıyor veya asansörün kapısı aralıklı kalıyor asansöre binemiyoruz. Binemediğimiz zaman mecburen yoldan karşıya geçmek zorunda kalıyoruz. Araba çarpacak mı çarpmayacak mı korkusu yaşıyoruz. Bu sorunları ben bizzat yaşadım. Ayrıca Kızılay'da görme engelli şeritleri silinmeye başlamış, yenilenmesi lazım. Görme engelli değilim ben, ama kaldırımlarda bulunan görme engelli şeritleri eski olduğu için birçok görme engelli kardeşim yollarını bulmakta güçlük çekiyor. Bizleri sadece engelliler gününde veya engelliler haftasında hatırlamasınlar, bizleri her gün hatırlasınlar, farkımızda olsunlar. Çünkü tohum toprağa emanettir, engelli bireylerde topluma emanettir. Bu sorunların düzeldiği bir hafta diliyorum" şeklinde konuştu.