Helal olsun Kemal! Engelleri aştı 7'nci üniversiteyi kazandı! Hedefi: Guinnes rekorlar kitabı...

"EGO OTOBÜSLERİNİN RAMPALARI SÜREKLİ ARIZA YAPIYOR"



Engeli olan bireylerin ulaşımda da sorunlar yaşadığına değinen Yıldız, "EGO otobüsleri eski olduğu için engelli rampaları sürekli arıza yapıyor ve birçok engelli mağdur oluyor. Bazı EGO otobüs şoförleri rampa bozulacak korkusuyla engeli olan bireylere otobüse binmemeleri için psikolojik baskı kuruyorlar, 'nereye gidiyorsun, bu saatte evden mi çıkılır, otur oturduğun yerde' gibi çirkin söylemlerde bulunuyorlar. Tek sorunumuz sadece bunlarda değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi her yıl kaldırım yeniliyor, ama engellilerin buralara rahat çıkmaları için bir rampa dahi yapmıyorlar. Biz engelliler yoldan geçen vatandaşlardan yardım istemeden kaldırıma çıkamıyoruz. Otobüs durakları kaldırımın üstüne yapılıyor ve tekerlekli sandalyede olan bir engellinin geçip geçemeyeceği hesaplanmıyor. Ya araya sıkışıyoruz, ya birilerinden yardım isteyip kaldırımdan tekrar inip yoldan devam ediyoruz" diye konuştu.