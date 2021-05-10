Başarım, bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası büyükler kategorisinde Türkiye'ye ilk madalyayı kazandıran Göksu Üçtaş Şanlı, Anneler Günü nedeniyle duygularını paylaştı:Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olarak 2012 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra spora uzun bir ara verdim. 2013'te evlendim ve 2015'te kızım Lina doğdu. Ardından tekrar cimnastiğe döndüm. Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak muazzam bir duyguydu. Ülkeme bu branşta ilk madalyayı getirdiğim için çok mutluyum. Bir anne olarak madalya almak harika bir duygu, bir kadınının gücünün, bir annenin dik duruşunun en güzel ifadesi.Kızım henüz 5.5 yaşında benimle birlikte büyük sorumluluk alıyor. Çünkü yarışmalara gittiğim zaman ve kamplarda epey ayrı kalıyoruz. Anne olmak demek, mesleğinden, hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmek değil ama hepsini bir arada yürütmek çok zor. Ben aile yönünden şanslı olanlardanım.