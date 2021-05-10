'Ben ölümü hak ettim' yazmıştı! 10 gün sonra...



EŞİ 'ÖLÜMÜM KİMSEYİ BAĞLAMAZ' MESAJINI BULDU



Eşinin evde bıraktığı telefonunda, ertesi gün, 'Benim ölümüm kimseyi bağlamaz, ben ölümü hak ettim. Eşim çok iyi insan, oğlumu' yazılı taslak mesajı gören Sevdet Balkaya, polise bildirdi. Akrabalarıyla çevrede arama yapmasına rağmen eşine ulaşamayan Balkaya, "Sabah telefonunda o mesajı görünce ne yapacağımı şaşırdım. Okuyunca çok kötü oldum. Öncesinde kafasını dinlemeye gitmiş olabilir, diye düşünmüştüm. Fakat bunu görünce intihar etmiş olabilir, diye düşündüm. Birkaç sene önce psikolojik tedavi görmüştü ama yarım bıraktı. Kocamın tez vakitte bulunmasını istiyorum" dedi.