Çifte cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi

İzmit İlçesi Şahinler Köyünde öğle saatlerinde meydana gelen ve ilk önce arazi tartışmasından meydana geldiği ileri sürülen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti:

Gırgırlar mevkiinde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Akkuzu (53), yaklaşık 2 yıl önce karşı komşuları Serkan (45) ve eşi Gülseren Akarsu'nun (42) o zaman 18 yaşında olan kızları K.A'ya "Seni seviyorum, senden hoşlanıyorum" şeklinde mesaj attı. Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet konu yargıya taşındı. Yaklaşık 2 yıldır bu olay nedeniyle husumetli olan iki aileden Mehmet Akkuzu ile Serkan Akarsu, sabah saatlerinde evlerinin önünde karşılaşınca yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Akkuzu evinden aldığı tüfekle Akarsu çiftine ateş etti.

OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Kanlar içinde kalan Akarsu çifti yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Gülseren ve Serkan Akarsu çiftinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren Mehmet Akkuzu, Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken Serkan ve Gülseren Akarsu'nun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

ZANLI ADLIYEYE SEVK EDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden 6 çocuk sahibi olan Akarsu çiftinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Olay sonrası yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Akkuzu ise tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Tüfekle ödürülen Akarsu çifti İzmit'e bağlı Şahinler Köyünde öğle namazı sonrası toprağa verildi.