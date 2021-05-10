‘Çocuklarımızdan ayrı son Anneler Günü olsun’

Pandeminin başından beri sahada olan ve tehlikenin tam ortasında çalışan filyasyon ekipleri, Anneler Günü'nde de görevlerinin başında... Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Anneler Günü'nü ailelerinden uzakta geçiren Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri SABAH'a konuştu:3 yaşındaki kızım pandemi çocuğu oldu. Yaşı küçük ama el dezenfektanını biliyor, maske takıyor ve sürekli "Maskem nerede?" diye soruyor. Ellerini burnuna götürmemesi gerektiğini öğrendi. Eve girdiğinde hemen ellerini dezenfekte ediyor. Maskesiz bir yaşamı bilmiyor. Kızım "Anne artık sen benimle hiç oynamıyorsun, eve geliyorsun hemen yemek pişiriyorsun" diyor. Ailelerimize çok fazla vakit ayıramıyoruz. Riskin tam göbeğinde a1kısıtlamalardan bıktı biliyoruz. Hem sahadaki sağlık çalışanları hem de evdeki anne babalar için zor bir süreç. Herkes kendi savaşını veriyor. Ama bunun tek kurtuluşu korunma ve aşılama.Bu süreçte çocuklar da eve kapandıkları için anne babalarına daha çok ihtiyaç duymaya başladılar. Bende de çocuklarıma yetememe hissi oluşmaya başladı. Çocuklarıma sarılamamak, duygusal anlamda onlarla bir yakınlık kuramamak ve onlardan uzak durmak çok zor. İki tane oğlum var. Biri 10 biri 14 yaşında onları bırakacak yerim yok ve evde tek başlarına kalıyorlar. Ama anneleriyle gurur duyduklarını hissediyorum. Balkona çıkıp "Benim annem hemşire" diye bağırarak alkışlıyorlardı. İnşallah bu annelerimizden, sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz, sarılamadığımız son Anneler Günü'müz olsun. Ben hiçbir tedirginlik hissetmeden anneme ve çocuklarıma sarılmayı çok özledim. Bu süreçte çocuklarımızın bize ihtiyacı var ama şu an ülkenin de bize ihtiyacı var.