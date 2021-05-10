Çocuklarını kurtarmak isteyen anne-baba su kuyusuna düştü

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 3 katlı bir bina yakınında oyun oynayan Mircan Doğan (9), 3 metrelik su dolu çukura düştü. Çocuğun çığlığını duyan baba Hikmet (50) ve Anne Zeliha Doğan (46), çocuklarını kuyudan çıkarmak için uğraştıkları sırada kuyuya düşerek yaralandı.







Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan anne-baba ve küçük çocuk, kuyudan çıkartılarak, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.