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Giriş Tarihi: 11.5.2021 00:43

'de korkunç olay! Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı

DHA
Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı

'nin ilçesinde dün akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Leyla Ş. (48), tartıştığı kocası Hilmi Ş.'yi (52) karnından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, Leyla Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki olay, saat 22.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi 1426 Sokak'ta meydana geldi.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE KARNINDAN BIÇAKLADI

Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Ağır yaralanan Hilmi Ş., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Leyla Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı
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