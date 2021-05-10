Denizli'de korkunç olay! Tartıştığı kocasını karnından bıçakladı

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE KARNINDAN BIÇAKLADI

Hilmi Ş., eşi Leyla Ş. ile bilinmeyen nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Leyla Ş., iddiaya göre, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hilmi Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.