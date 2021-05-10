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Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:19

Doğu’da yüksek kesimlere kar yağdı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Mehmet AVŞAR
Doğu’da yüksek kesimlere kar yağdı

Yurtta hava sıcaklıkları artmaya başlarken bazı bölgelerde şiddetli yağışlar yaşandı. Doğu Anadolu  Bölgesinde etkili olan yağmurlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. ’da kar yağışı yüksek kesimlerde etkili olurken, çayır ve ovalarda ise adeta beyaz bir örtü oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarıyla yataklarında kalkan Ardahanlılar yağan karı görünce şaşkınlığını gizleyemediler. Vatandaşlar oluşan kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştirmek için cep telefonuyla fotoğraf çektirdiler.

Kars'ta da gece etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düştüğü kentte yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Kars'ta kent merkezine yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağdı. Kar yağışı ve soğuk hava ekili alanları vurdu.

Ekili alanlar dondan zarar görürken, Mayıs ayında yağan kar ise şaşırttı. Kar yağışından dolayı kentin etrafını çevreleyen dağlar adeta beyaza çiçek açtı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sıcaklığının azalacağı öngörülüyor. 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günü gece ve sabah saatlerinde Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde sıcaklıkların yer yer sıfır derece ve altına düşeceği tahmin ediliyor. Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların, zirai don riskine karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunmuştu.

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Doğu’da yüksek kesimlere kar yağdı
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