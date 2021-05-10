Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından taranırken ele geçirildi

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA adli kolluk gümrük muhafaza ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonet arama öncesi Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından tarandı. Yapılan taramada araçta yoğunluk tespit edildi. Gümrük müdürlüğü personellerince yapılan aramada kamyonetin kasanın alt şasesinde, kasanın yan direkler ile aracın mazot depo bölümü içerisine gizlenmiş halde 190 karton olmak üzere toplamda bin 900 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken sürücü ise gözaltına alındı.