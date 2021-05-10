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Giriş Tarihi: 10.5.2021 14:42

Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından taranırken ele geçirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından taranırken ele geçirildi

Suriye sınır kapısı olan Şanlıurfa’nın ilçesine giriş yapmak üzere durdurulan kamyonda yapılan aramada Bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA adli kolluk gümrük muhafaza ekipleri Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan kamyoneti şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonet arama öncesi Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından tarandı. Yapılan taramada araçta yoğunluk tespit edildi. Gümrük müdürlüğü personellerince yapılan aramada kamyonetin kasanın alt şasesinde, kasanın yan direkler ile aracın mazot depo bölümü içerisine gizlenmiş halde 190 karton olmak üzere toplamda bin 900 paket sigara ele geçirildi.

Kaçak sigaralara el konulurken sürücü ise gözaltına alındı.

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Hayalet olarak bilinen ZBV Back Scatter cihazından taranırken ele geçirildi
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