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Giriş Tarihi: 10.5.2021

İlk İstanbullular Beşiktaş’ta

İlk İstanbullular Beşiktaş’ta
İstanbul Beşiktaş'ta arkeoloji üssü kuruldu. İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından Kabataş-Beşiktaş- Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş Metro İstasyonu olacak kısmında 2016'dan bu yana arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor. Kazılarda, Tunç Çağı dönemi olan M.Ö. 3500-3000 yılları arasında tarihlenen kurgan tipi mezarlar bulundu. Bu 82 mezardan 75'i yakılarak gömülmüş iskeletlere ait. 7 tanesi ise doğrudan gömü. Yaklaşık 6 bin yıllık buluntuların dünya göç haritasını değiştirebileceğini ifade eden arkeolog Mehmet Ali Polat, "Dünya göç haritasına baktığımız zaman, Karadeniz'in kuzeyinden, Balkanlar'dan Anadolu'ya doğru bir göç olduğu görülmekte Tunç Çağı'nda. Ama buradaki son veriler değerlendirildiği zaman, Anadolu'dan Balkanlar'a, oradan Avrupa'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz'e doğru göç haritasını değiştirebilir" dedi.
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İlk İstanbullular Beşiktaş’ta
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