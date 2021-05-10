İnstagram Hesap Dondurma 1 Hafta Beklemeden - İnstagramı 1 Hafta Geçmeden Dondurma Yapılır Mı?

Instagram, kullanıcı sayısını her ne kadar gün geçtikçe arttırıyor olsa da bazı kişiler geçici süreliğine hesabını dondurmak istiyor. Bu işlemi sıkça yapanlar ise bir hafta bekleme süresi ile karşı karşıya kalabiliyor. İnstagram hesap dondurma 1 hafta beklemeden yapılır mı sorusu ise bu noktada akıllara takılan soru oluyor. Instagram hesabına geçici bir süreliğine ara vermek isteyenler İnstagramı 1 hafta geçmeden dondurma işleminin ayrıntılarına bu başlık altından ulaşabilecekler.

İNSTAGRAM HESAP DONDURMA 1 HAFTA BEKLEMEDEN YAPILABİLİR Mİ?

İnstagram hesabını dondurmaya karar veren kişiler bu işlemi ilk olarak uygulama üzerinden yapmaya çalışsa da başarısız oluyor. İnstagram, profili geçici süreliğine dondurma işlemi ayarlarına henüz uygulama üzerinden yer vermedi.

İnstagram hesabını sıkça donduran kişiler ise İnstagram hesap dondurma 1 hafta beklemeden yapılabilir mi sorusuna yanıt arıyor. İnstagram hesabını dondurup kısa bir süre sonra açıp tekrar dondurma isteyenlerin merak ettiği bu işlem belirli bir zaman geçtikten sonra yapılabiliyor. İnstagram, güvenlik önlemi nedeniyle dondurma işleminin peş peşe yapan kullanıcılara bir hafta bekleme süresi veriyor. Aradan geçen bir haftanın ardından ise dondurma işlemi yeniden yapılabiliyor.

İnstagram hesabınızı dondurma için İnstagram dondurma linkine tıklayabilirsiniz.

İNTSAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

İnstagram dondurma işlemini yapmaya isteyen kullanıcılar yukarıdaki linke tıkladıktan sonra sırasıyla aşağıdaki adımları izleyebilirler.

Hesabınızı kapatmak için bir neden belirleyiniz.

Hesabınızın güncel olarak kullandığınız şifresini yazınız.

Hesabı dondur butonuna tıklayarak hesap dondurma işlemini yapabilirsiniz.

İNSTAGRAM DONDURMA AÇMA NASIL YAPILIR?

İnstagram hesabınızı dondurtan sonra açmak için yapacağınız işlem oldukça basittir. Kullanıcı adı ya da kayıtlı telefon numarasını girip, şifrenizi de yazarak hesaba giriş yapınız. Hesaba giriş yaptığınızda hesabınız yeniden aktif hale gelecektir. Hemen sonrasında İnstagram dondurma işlemini yapmak isterseniz yukarıda da belirttiğimiz gibi bir hafta beklemek zorunda kalacaksınız.