İstanbul kültürü dünyaya anlatılacak

İstanbul'u dünyanın sayılı kültür merkezlerinden biri haline getirmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Eylem Planı için düğmeye bastı. İstanbul Kültür Çalıştayı'nda ele alınan planının detayları şöyle: Hollywood benzeri film platoları kurulacak. İstanbul'daki ilk ve orta öğretim müfredatında İstanbul dersi yer alacak. Taksici, garson, otobüs ve minibüs şoförlerine İstanbul eğitimi verilecek. YouTuber'lardan İstanbul içerikleri oluşturmaları istenecek. "İstanbul Göç Müzesi" kurulabilecek. İstanbullu Kimliği üzerine çalışılacak. Mahalle kültürü haritası çıkarılacak.