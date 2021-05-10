İz takipçilerinden kaçış yok! 3 yılda 1195 cinayet aydınlatıldı





Bunun üzerine 2017'de Olay Yeri İnceleme ekipleri intikal eden olay yeri izleri kimliklendirmesi uzman personeli tarafından veri tabanına girişi yapılarak sistem sorgulamasında avuç izleri herhangi bir kimlik ile eşleşmedi. Jandarma, 2020'de parmak izi entegrasyon ile birlikte alınan 2 adet avuç izinin Suriyeli Nabih Mecit isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Şüpheli Mecit kendisi ile birlikte 4 kişinin Atik'i kaçırdığını ardından da öldürüp gömdüklerini kabul etti.