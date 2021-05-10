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Giriş Tarihi: 10.5.2021 19:00

Jandarma’dan ‘traktör operasyonu’

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Jandarma’dan ‘traktör operasyonu’

’da ikamet eden M.I. isimli şahsın ’daki bir kişiye sattığı ancak parasını alamadığı traktör ’ta bulundu.

Olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana geldi. Alınan bilgilere göre. Konya'da ikamet eden M.I. isimli şahıs, traktörünü Ankara'daki bir kişiye sattı ancak parasını alamadı.M.I., bunun üzerine dolandırıldığını belirterek jandarmaya başvurdu.


Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ekipleri, traktörün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İki ay boyunca yapılan takip ve çalışmalar neticesinde traktör, Suruç ilçesine bağlı Molla Hamza Mahallesinde A.G. isimli şahsın sevk ve idaresinde iken ele geçirildi. Traktör, M.I. isimli sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan A.G. ise sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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Jandarma’dan ‘traktör operasyonu’
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