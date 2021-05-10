Jandarma’dan ‘traktör operasyonu’

Olay geçtiğimiz yıl Ekim ayında meydana geldi. Alınan bilgilere göre. Konya'da ikamet eden M.I. isimli şahıs, traktörünü Ankara'daki bir kişiye sattı ancak parasını alamadı.M.I., bunun üzerine dolandırıldığını belirterek jandarmaya başvurdu.



Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü (JASAT) ekipleri, traktörün Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İki ay boyunca yapılan takip ve çalışmalar neticesinde traktör, Suruç ilçesine bağlı Molla Hamza Mahallesinde A.G. isimli şahsın sevk ve idaresinde iken ele geçirildi. Traktör, M.I. isimli sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan A.G. ise sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.