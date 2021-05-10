Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama
Giriş Tarihi: 10.5.2021 11:31

ne zaman bugün var mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararının alınmasıyla vaka sayıları da hızla düşüşe geçti. Ramazan ayının son günlerine yaklaşılırken tam kapanma ve ne zaman bitiyor soruları gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. ne zaman yapılacak sorusu ise merakla araştırılıyor. Başkan Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 17 Mayıs itibariyle normalleşme takvimimizi açıklayacağız demesi bu konudaki merakı bir hayli arttırdı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan'ın ''17 Mayıs'ta normalleşme takvimimizi açıklayacağız'' sözlerinin ardından ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla vaka sayılarındaki hızlı düşüş gelecek için umut verirken, şimdi ise gözler normalleşme takvimine çevrildi. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Peki, tam kapanma ne zaman bitiyor? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? İşte tüm detaylar…

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BUGÜN VAR MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre vaka sayılarındaki hızlı düşüş yüzleri güldürürken, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu da merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği gün ise gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı.

İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler;

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı ile açıklanacak olan normalleşme takvimi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katıldığı bir iftar programında konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"

17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı açıklamaları;

Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

3ÜÇÜNCÜ HAFTADA ÖLÜM ORANLARI DA AZALACAK

Koronavirüste ile alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek.

Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklayacağı tarih bekleniyor

"BAYRAMDAN SONRA BEKLİYORUM"

Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA