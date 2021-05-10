Kabine Toplantısı ne zaman bugün var mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Başkan Erdoğan'dan açıklama

Başkan Erdoğan'ın ''17 Mayıs'ta normalleşme takvimimizi açıklayacağız'' sözlerinin ardından Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararıyla vaka sayılarındaki hızlı düşüş gelecek için umut verirken, şimdi ise gözler normalleşme takvimine çevrildi. Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı. Peki, tam kapanma sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? İşte tüm detaylar…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BUGÜN VAR MI?
Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre vaka sayılarındaki hızlı düşüş yüzleri güldürürken, sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusu da merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı'nın gerçekleştirileceği gün ise gündemin en önemli maddeleri arasında yer aldı.
İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili son gelişmeler;
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ile açıklanacak olan normalleşme takvimi için meraklı bekleyiş devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, video konferans ile katıldığı bir iftar programında konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.
"YENİ NORMALLEŞME TAKVİMİNİ AÇIKLAYACAĞIZ"
17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak.
Erdoğan, normalleşme takvimi hakkında, "İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışı ile ilgili süreçte yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mâni oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.
İşte kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler sonrasında beklenen kademeli normalleşmeye ilişkin başkhekimlerin yaptığı son dakika açıklamaları;
Dr. Öğretim Üyesi İdris Kurtuluş: (Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Genel Hastane Bölümü Başhekimi)
3ÜÇÜNCÜ HAFTADA ÖLÜM ORANLARI DA AZALACAK
Koronavirüste kabine toplantısı ile alınan önlemler ve tam kapanmanın etkileri önce ayaktan hastaya, sonra yatan ve yoğun bakımdaki hasta sayısına yansıyor. Şimdi 3'üncü haftadan itibaren ölüm oranlarına da yansıyacak. Ve ölüm oranları da düşecek.
"BAYRAMDAN SONRA BEKLİYORUM"
Bayramdan sonra kademeli normalleşmeye geçeceğimizi düşünüyorum. Birdenbire normalleşirsek yine vaka sayısı artabilir. Kapanma öncesinde İstanbul'dan şehir dışına çıkanlar aynı şekilde geri dönerlerse ürkütücü sonuçlarla karşılaşılabilir.