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Giriş Tarihi: 10.5.2021 18:39 Son Güncelleme: 10.5.2021 18:50

’ta feci ! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti

'ta, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'taki korkunç kaza, saat 14.30 sıralarında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Fırnız kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil, önünde giden kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan 3 kişinin cenazesi ise itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, morga konuldu.

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Kahramanmaraş’ta feci kaza! Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
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