Karısının ekmek bıçağıyla öldürdüğü adam toprağa verildi

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 64 yaşındaki Hülya Karacaoğlu'nun, tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü eşi Salih Karacaoğlu (60) yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Olay Elmalı ilçesi Uzunköprü Hanönü Mahallesi'nde meydana gelmişti. Akşam evinde alkol alan Salih Karacaoğlu ile eşi Hülya arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine anne Karacaoğlu eşini göğsünden bıçaklamıştı.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı olay yerinen gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Salih Karacaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirlenmişti. Evde yapılan incelemenin ardından talihsiz adamın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı.

Burada yapılan otopsinin ardından baba Karacaoğlu'nun cenazesi Elmalı'da toprağa verildi.

BİR YIL ÖNCE KALBİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Oğul Sinan Karacaoğlu annesinin psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Annesinin bir yıl önce babasını kalbinden bıçakladığını belirten oğul Karacaoğlu, "Onun soruşturması devam ederken bu olay meydana geldi.Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Babamı mezara gömerken annem gözaltında. Çaresiz bir durumdayız" diye konuştu.

Emniyette sorgusu süren Hülya Karacaoğlu'nun ise eşinin öldüğünü bilmediği öğrenildi.