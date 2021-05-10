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Giriş Tarihi: 10.5.2021 18:04

Kısıtlamayı ihlal eden 220 kişiye ceza kesildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kısıtlamayı ihlal eden 220 kişiye ceza kesildi

valiliğinden yapılan açıklamaya göre salgınının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 29 Nisan 2021 günü saat 19.00’dan itibaren başlayan tam kapanma döneminin ikinci hafta sonunda, Şanlıurfa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi sayısı 220 olarak kayıtlara geçti.

Kamu kurum kuruluşları çalışları, belediye zabıtası, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin görev aldığı denetimlerde, 8-9 Mayıs 2021 günlerinde Şanlıurfa genelinde iş yeri, alan, izolasyon ve kontrol noktalarında kısıtlama denetimi gerçekleştirildi.
8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 469 ekip halinde 95 araç ve 1548 personel, 9 Mayıs 2021 Pazar günü ise 407 ekip, 95 araç ve 1316 personelin katılımıyla gerçekleştirilen iki günlük denetimlerde, 2573 iş yeri denetlenirken, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 3, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve mesafe kuralını ihlal eden 25 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
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Kısıtlamayı ihlal eden 220 kişiye ceza kesildi
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