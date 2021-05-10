Kısıtlamayı ihlal eden 220 kişiye ceza kesildi

Kamu kurum kuruluşları çalışları, belediye zabıtası, emniyet ve jandarma gibi kolluk kuvvetlerinin görev aldığı denetimlerde, 8-9 Mayıs 2021 günlerinde Şanlıurfa genelinde iş yeri, alan, izolasyon ve kontrol noktalarında kısıtlama denetimi gerçekleştirildi.8 Mayıs 2021 Cumartesi günü 469 ekip halinde 95 araç ve 1548 personel, 9 Mayıs 2021 Pazar günü ise 407 ekip, 95 araç ve 1316 personelin katılımıyla gerçekleştirilen iki günlük denetimlerde, 2573 iş yeri denetlenirken, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 3, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220, maske ve mesafe kuralını ihlal eden 25 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.