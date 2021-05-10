Manisa'da pislik içindeki arsaya bırakılan bebek hayatını kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Şişe toplayan şahıs, bir çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.