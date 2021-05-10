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Giriş Tarihi: 10.5.2021 22:55 Son Güncelleme: 10.5.2021 23:29

'da pislik içindeki arsaya bırakılan hayatını kaybetti

İHA
Manisa'da pislik içindeki arsaya bırakılan bebek hayatını kaybetti

'nın ilçesinde pislik içindeki bir arsada bulunan ve yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen , kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Manisa'nın Salihli salihli ilçesi Zafer Mahallesi Site Caddesi üzerindeki İzmir-Ankara E96 karayolu kenarındaki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş şişeleri toplayan bir kişi, Site Caddesi üzerindeki büyük bir arsanın içine girerek boş şişeleri toplamaya başladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Şişe toplayan şahıs, bir çukur içerisinde battaniyeye sarılı bir bebek buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 5 günlük olduğu tahmin edilen erkek bebeğin ölümü ile ilgili Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekiplerin ilçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden bebek ise özel hastaneden alınıp, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Manisa'da pislik içindeki arsaya bırakılan bebek hayatını kaybetti
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