Otomobille çarpışan motosikletli kurye kurtarılamadı

Kaza, saat 23.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Necdet Gören Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Temel yönetimindeki otomobil, sipariş götüren motosikletli kurye Emrah Çınar'ın kullandığı motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan ve bir pizza firmasında çalışan Emrah Çınar'ın kalbi durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibi olay yerinde Çınar'a uzun süre kalp masajı yaptı. Çınar, daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Emrah Çınar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.







Kazaya karışan otomobil sürücüsü Kemal Temel ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, kazaya sebebiyet veren başka bir otomobil daha olduğu iddia edildi. Polis bölgedeki güvenlik kameralarından kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen otomobilin sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.