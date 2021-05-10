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Giriş Tarihi: 10.5.2021 16:08 Son Güncelleme: 10.5.2021 16:12

'de çirkin olay! Çıplak şekilde poz verdiler!

DHA
Pamukkale'de çirkin olay! Çıplak şekilde poz verdiler!

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 'de, çirkin bir olay yaşandı. İki yabancı erkek turistin çektirdiği çıplak fotoğrafa tepki yağdı...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Pamukkale'de, Polonyalı vücut geliştirme sporcusu Marcin Modrzejewski ve yanındaki erkek arkadaşı çıplak poz verip fotoğraf çektirdi.

Turistlerden Modrzejewski, sosyal medya hesabından fotoğrafı, "Çıplak devriye. Neyse ki kimse devriyemizde boğulmadı" notuyla paylaştı. Görsel, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Tam kapanma nedeniyle sadece yabancı turistlerin gezebildiği 'beyaz cennet'te, turistlerin çektirdiği çıplak fotoğraf, sosyal medyada tepki topladı. Modrzejewski'nin bir takipçisi paylaşıma, 'Bu ne pislik' yorumu yaptı.

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Pamukkale'de çirkin olay! Çıplak şekilde poz verdiler!
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