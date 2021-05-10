Patron ‘Zıpla’ deyince halat koptu

İstanbul Başakşehir'de işçilere "Zıpla" diyerek asansör katliamına neden olan işletmeciye dava açıldı. Bir fırında çalışan işçiler Umar S. ve Muhammed K. yük asansöründe mahsur kaldı. İşletme sahibi Yusuf D. çalışanlarına "Zıpla" deyince asansörün halatı koptu ve 3 metreden yere çakıldı. Olayda Muhammed K. öldü. Diğer işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Kazaya sebep olan işletmeci tutuklandı. Soruşturma kapsamında asansörün incelenmesi için iş güvenliği uzmanı ve makine mühendislerinden oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu. Heyet iş yerinde yaptığı inceleme sonunda hazırladığı raporu savcılığa gönderdi. Raporda asansörlerin kontrol düğmelerinin kabin içinde olmadığı, tasarlanan asansörün insan taşımak için uygun olmadığı ve kabinlerin arızalı olduğu anlatıldı. İşletme sahibi Yusuf D. hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.