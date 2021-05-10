Polis adayları, okul harçlıklarını birleştirerek 280 adet yardım kolisi hazırladılar

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezini ziyaret ederek 26. Dönem polis adayları ile iftar yaptı.

Polis adayları ile bir süre sohbet eden Vali Aydoğdu, Merkez Müdürü Niyazi Turgay'dan sosyal sorumluluk bilinciyle örnek bir farkındalık uygulaması yapan dönem öğrencilerinin çalışması hakkında bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, "Necip milletin evlatları her zaman yüreğini ortaya koymuştur. 26. dönem öğrencilerinin gönüllülük esasına dayalı okul harçlıklarını kendi aralarında toplayarak Aksaray'da ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere toplam 280 adet gıda kolisi hazırladı. Dönem öğrencilerini bu anlamlı yardımlarından dolayı tebrik ediyorum. Bu necip milletin evlatları sadece kendi milleti için değil nerde bir mazlum varsa elini uzatmış, yüreğini de ortaya koymuştur. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hazırlanan yardım kolileri Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezinden araçlara yüklenerek belirlenen 280 ihtiyaç sahibine ulaştırılmak üzere gönderildi.