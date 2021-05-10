Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? 2021 Ramazan Bayram hangi gün başlıyor ve kaç gün?

Ramazan Bayramı tarihleri yaklaşıyor. Mayıs ayının ortalarına doğru geldiğimiz ve Ramazan-ı Şerif'in son günlerine girmemizle birlikte, bayram ne zaman başlıyor ve kaç gün sorularının yanıtları da merak konusu oldu. Ramazan Bayramı bu yıl tam kapanmanın olduğu tarihlere denk geliyor. Hâl böyle olunca, 2021 Ramazan Bayram ne zaman başlıyor, hangi gün ve tatili kaç gün olacak konuları ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Öte yandan, arefe günü tarihi de Diyanet'in takviminde yer aldı. İşte, 2021 Ramazan bayramı tarihleri ve bayram ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve kaç gün olacak sorularının yanıtları;