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Giriş Tarihi: 10.5.2021 21:37 Son Güncelleme: 10.5.2021 21:37

sonuçları son dakika belli oldu! ile 10 Mayıs sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ online bilet sorgulama

(MPİ) ile ortaklığında her hafta (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) günleri ile canlı yayınında kazandıran numaraları duyurulan sonuçları bugün (10 Mayıs 2021 Pazartesi) açıklandı. Uzun zamandır 6 şanslı numarayı tahmin edebilen olmadığında peş peşe gelen devirlerle 150 Milyon TL’yi aşan çılgın büyük ikramiye tutarına sahip olan oyunu üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oynayan şans oyunu severler, kazandıran numaraları öğrenmek ve çılgın büyük ikramiye tutarını kazanıp kazanmadığı öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 10 Mayıs sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde haftalık düzende 3 gün MP TV - Youtube ortak canlı yayınında belirlenerek, kazandıran numaralar şans oyunu severlere duyuruluyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için gerekli olan 6 şanslı numaranın tamamını doğru tahmin etme şartını uzun zamandır karşılayabilen olmadığından peş peşe gelen devirlerle 150 Milyon Türk Lirası'nı aşan çılgın büyük ikramiye tutarını kazanma yolunda şansını denemek isteyenler Milli Piyango Online ve MPİ bayileri üzerinden kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine dahil oluyor. Bu bilgilerle bugünkü canlı çekiliş sonucu kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler 10 Mayıs MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (10 MAYIS)

Milli Piyango Online aracılığıyla 10 Mayıs Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama motoru detayları şöyle;


Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Mayıs Sayısal Loto sonuçları: 61 - 49 - 55 - 89 - 19 - 7 + 53 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 10 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları - MPİ online bilet sorgulama
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