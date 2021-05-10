Son dakika haberi: Ankara'da doktor eşini katletmişti! Suç dosyası kabarık çıktı

'ANNELER GÜNÜ'NDE ÇOCUĞU YETİM KALDI'



Zeynep Erdoğan'ın oğlu A.A.'ya ilk müdahaleyi yapan mahalle sakini çocuk hekimi Nejdet Bilgen, yardım çığlığı üzerine çocuğun yanına gittiğini söyledi. Bilgen, "Ben eve doğru giderken, evin demir kapısının arkasında ve eli kolu bağlı çocuk yardım istiyordu. Eli ve ayağı bağlı ve yüzünde de kızarıklıklar vardı. Kendisine 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Üvey babam bana şiddet uyguladı, annem de içeride bağlı ve ben kendimi zor kurtardım. Beni buradan kurtarın' dedi. Çocuğun genel durumunun iyi olduğunu görünce hemen polise haber verdim. Ardından polis ve sağlık ekibi geldi. Ben o sırada eve geçtim ve eşim buraya geldi. Daha sonra da çocuğun annesinin öldüğünü öğrendik. Anneler Günü'nde çocuğu yetim kaldı. Çocuk sadece annesinin evde olduğunu söyledi bize" dedi.