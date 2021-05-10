Doktor baba ve kızı ölü bulunmuştu! Otopsi raporunda ortaya çıktı

Süleymanapaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesindeki evlerinde geçtiğimiz günlerde aynı evde ölü bulunan Aile Hekimi Doktor Mustafa Ersoy ve Kızı Ceren Ersoy olayında yeni detaylar ortaya çıktı. Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilerde doktorun eşi G.E. ile 23 yıllık evli oldukları ve aile arasında hiçbir sıkıntı olmadığı öğrenilirken, doktorun kırık olan ayağının yanlış kaynamasından dolayı ayağına birçok defa platin takıldığı öğrenildi.