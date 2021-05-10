Son dakika: İbrahim Zarap hakkında sıcak gelişme! Türkiye Samsun'daki vahşeti konuşmuştu

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, 11 Mayıs tarihine ertelendi. Ancak Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu (HSK) tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında mahkemelerin ve adliyelerin çalışmasına ilişkin bir dizi karar alındı.