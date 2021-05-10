Süt üreticisine tam kapanma desteği

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Şehitkamil ve Şahinbey kaymakamlıkları, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde 17 günlük tam kapanma döneminde süt üreticilerinin zarar görmemesi amacıyla hayata geçirilen "Çiftçilere Vefa" Projesi kapsamında ilk etapta çiftçiden satın alınan 120 ton süt, tesiste 10 ton peynir haline getirilerek, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ulaştırıldı.



Gaziantep Valisi Davut Gül, 2'şer kilogram halinde hazırlanan peynirlerin 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandığını açıkladı. Uygulama ile hem süt üreticilerini desteklemek hem de vatandaşlara yardım etmeyi amaçladıklarını söyleyen Vali Gül, "Salgın döneminden geçiyoruz. Restoranların, yeme içme mekanlarının kapatılmasıyla birlikte süt üreticilerinin ürünlerinde arz fazlası oluştu. Mevsimsel etkiden dolayı havanın sıcak olması sebebiyle bu ürünlerin de tüketilmesi gerekiyor. Üretim fazlalığı sorununu ortadan kaldırmak için kaymakamlarımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanlığı ile toplantı yaparak üreticilerimizin ellerindeki sütlerin işlenip bir miktarının farklı yerlere pazarlanması geriye kalan kısmının da 65 yaş üstü büyüklerimize ve vatandaşlarımıza sosyal destek olarak dağıtılacak. 2 kilogram salamura haline getirilen peynirlerimiz koyun keçi sütlerinden yapıldı. İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar teslim edilecek. İlk etapta 10 ton olarak alacağız. İhtiyaca ve arza göre bu sayıyı yükseltebileceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.